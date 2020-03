FOLLONICA – Gli uffici del Comune di Follonica, su input del commissario Alessandro Tortorella, è intervenuto celermente ripristinando la struttura danneggiata da vandali pochi giorni fa, e localizzata al campino di basket della zona 167.

“Grazie agli uffici comunali – sottolinea il commissario Alessandro Tortorella – in tempi strettissimi il danno è stato risolto ed è stata ripristinata completamente la fruizione del campino di basket. Non nascono il rammarico e la delusione per un atto vandalico che non porta benefici né a chi lo ha fatto, né a chi lo ha subito, cioè la collettività. E’ uno sfregio ad una città bellissima come Follonica, che non lo merita. Invito i giovani a frequentare nuovamente il campino già da oggi” .