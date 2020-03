High School Game, gli studenti del Lotti trionfano a Firenze: a maggio la finale nazionale

MASSA MARITTIMA – Un’altra grande soddisfazione per gli studenti del Bernardino Lotti di Massa Marittima. Questa volta sono stati i ragazzi della 4AL e della 5A (indirizzi ITT-chimico e Liceo classico) a mettere in coda i rispettivi colleghi delle classi quarte e quinte della regione Toscana, conquistando a Firenze la vetta del podio dell’VIII edizione degli High School Game, concorso didattico nazionale rivolto agli studenti del triennio dei Istituti superiori di tutta Italia.

Obiettivo della manifestazione promossa da Wicontest è quello di proporre alle scuole una vera e propria sfida culturale, stimolando l’apprendimento attraverso l’uso delle nuove tecnologie digitali e promuovendo lo spirito di squadra. Il concorso, articolato in tre fasi, è stato fortemente voluto dal professor Fiorino, insegnante di matematica dell’Istituto di istruzione superiore massetano, che a Ottobre ha curato le iscrizioni delle classi del triennio.

A dicembre per le classi iscritte è iniziata la prima fase di qualificazione interna all’istituto: gli studenti, raggruppati per classi, si sono sfidati su una App dedicata rispondendo a quesiti di cultura generale. Alla luce delle classifiche generate dalla piattaforma digitale, sono state selezionate le classi migliori del Lotti promosse alla semifinale regionale, che si è svolta recentemente a Firenze. E così una rappresentanza di studenti delle classi 4AL e 5A è partita in treno alla volta del capoluogo toscano: ad attenderli nella sede dell’Accademia di Belle Arti in piazza Brunelleschi altri 500 studenti provenienti dagli istituti superiori di tutta la Regione.

Qui, a suon di pulsanti, di fronte a uno schermo come in un vero e proprio quiz show, i partecipanti si sono sfidati rispondendo non solo alle classiche domande di letteratura, matematica, storia, geografia, scienze, arte, informatica, inglese ma anche a quesiti su temi di educazione civica, stradale, cyberbullismo e ambiente.

Alla fine solo otto classi della Regione Toscana hanno potuto alzare la coppa della vittoria: tra queste la 4AL e 5A dell’Istituto di istruzione superiore di Massa Marittima. A fare la differenza dei nostri ragazzi, oltre all’ottimo livello di preparazione culturale raggiunto sui banchi di scuola, anche l’affiatamento e la fiducia reciproca che si respira tra i componenti dei gruppi.

Ad attenderli ora l’ultima fase della sfida: la finale nazionale che si terrà a Civitavecchia il 24 e 25 Maggio sulla nave “Cruise Roma” della Grimaldi Lines, partner principale del concorso, sotto la conduzione del noto presentatore televisivo Alessandro Greco. Ai ragazzi va un grandissimo in bocca al lupo da parte degli insegnanti e della dirigente scolastica.