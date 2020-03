Grosseto, Galligani influenzato. Tutte le info sui biglietti per la trasferta a Cannara

GROSSETO – La partita contro il Cannara si giocherà regolarmente. Questo è quanto emerge dall’ultima comunicazione della Lega nazionale dilettanti che non ha messo le partite del girone E, quello del Grosseto, tra le gare che potrebbero giocarsi a porte chiuse. Ad oggi, dunque, tutto regolare, anche se la novità riguarda i biglietti per i tifosi maremmani.

“Abbiamo deciso di rimandare indietro i biglietti – spiega Simone Ceri, copresidente Us Grosseto 1912 – perché dopo la nostra richiesta di riceverne 300 ci sono stati consegnati solo 120 tagliandi dal Cannara. Troppo pochi per i nostri sostenitori che hanno invece il diritto di seguire e sostenere la squadra in una partita importantissima come quella di domenica. Per questo motivo abbiamo deciso di rimandare indietro i biglietti e di far acquistare ai nostri tifosi il tagliando direttamente domenica a Cannara, senza limitazione di numero”.

Dunque i tifosi che vorranno sostenere il Grifone nell’importantissima gara contro il Cannara dovranno partire senza biglietto e acquistarlo, al costo di 12 euro, direttamente alla biglietteria dell’impianto umbro. Biglietto che sarà valido per tutti i settori dello stadio.

Intanto oggi è giornata di doppia seduta. Stamani la squadra ha svolto l’allenamento al Palazzoli: tutti presenti tranne Galligani, alle prese con qualche linea di febbre, e Moscati, che sta continuando la fisioterapia per tornare prima possibile in campo. Oggi pomeriggio altra seduta, sempre al Palazzoli, per preparare al meglio la gara di domenica.