Follonica Hockey-Amatori Lodi, presto gli aggiornamenti sulla sfida all’Armeni

FOLLONICA – In merito alla partita di campionato di hockey, che vedrebbe le squadre ASD Follonica Hockey e Amatori Wasken Lodi sfidarsi sulla Pista Armeni di Follonica, sabato 7 marzo, la struttura comunale e il Commissario prefettizio Tortorella stanno seguendo con attenzione l’evolversi di questo evento sportivo, attenzionato dai cittadini e dai tifosi.

“Siamo in contatto con la Federazione Nazionale di Hockey – dice il Commissario Tortorella – e con sala operativa del dipartimento di Protezione civile di Roma per avere maggior dettagli in merito alle eventuali modalità per il suo svolgimento ed anche alla fattibilità della partita stessa, anche alla luce del provvedimento governativo del 1 marzo in merito alle tifoserie. Appena avremo notizie, comunicheremo gli aggiornamenti” .