FLASH – ULTIMORA – Coronavirus – Chiuse scuole e università in tutta Italia

GROSSETO – Scuole chiuse in tutta Italia così come chiuse anche le Università in tutto il Paese. Le scuole diogni ordine e grado e gli atenei resteranno chiusi almeno fino a domenica 15 marzo a partire da domani, giovedì 5 marzo.

La decisione è stata presa pochi minuti fa dal Governo italiano dopo le indicazioni ricevute dalla commissione speciale scientifica che si sta occupando del coronavirus.