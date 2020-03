Ecoballe nel golfo di Follonica, Rossi scrive a Borrelli: «Dichiarare stato di emergenza nazionale»

FOLLONICA – Sulla vicenda delle balle di rifiuti plastici pressati disperse sui fondali del golfo di Follonica, il presidente della Regione Enrico Rossi ha inviato una lettera al capo della Protezione civile Angelo Borrelli in cui chiede “lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 1 del 2018”.

Nella lettera Rossi dichiara inoltre di condividere l’opportunità che il contrammiraglio Aurelio Caligiore, in considerazione delle funzioni svolte in qualità di commissario straordinario del Governo, “sia individuato quale commissario delegato per l’emergenza in questione”.