Cronavirus, a Livorno grave un 50enne. Era andato in Pronto soccorso: quarantena per medici e infermieri

LIVORNO – Un uomo di 50 anni, di Livorno, positivo al tampone del Coronavirus si trova in isolamento nella rianimazione dell’ospedale di Livorno. Secondo quanto riferisce la Ausl Toscana Nord Ovest le sue condizioni sarebbero critiche.

L’uomo si è recato al pronto soccorso ed è dunque scattata la quarantena preventiva per tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui. Si sta cercando anche chi, nei giorni scorsi è entrato in contatto con l’uomo.

Un altro caso sempre nella notte a Pontremoli, dove l’uomo risultato positivo è andato autonomamente in ospedale causando la chiusura del reparto di medicina e il pronto soccorso. Salgono a 21 i casi in Toscana, sei quelli confermati dall’Istituto superiore di sanità.

In Versilia la Asl consiglia la sorveglianza attiva a domicilio per i compagni di classe del bambino di 10 anni risultato positivo. Tre i pazienti guariti, nuove quarantene precauzionali a Cecina, Forte dei Marmi e nella provincia di Pisa.