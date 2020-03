Coronavirus: Tiemme sospende i servizi scuolabus in seguito alla chiusura delle scuole

GROSSETO – In seguito alla decisione del Governo di chiudere in via prudenziale le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a partire da domani, giovedì 5 marzo, e fino al 15 marzo 2020, Tiemme Spa e ByBus sospenderanno i servizi scuolabus per le scuole primarie e dell’infanzia nei comuni in cui il servizio è curato dalle stesse aziende, ovvero nel dettaglio:

Area Grosseto

Comuni di Montieri, Casteldelpiano, Arcidosso, Civitella Paganico, Isola del Giglio, Cinigiano, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Orbetello, Capalbio, Monterotondo Marittimo, Roccalbegna, Santa Fiora, Montalto di Castro, Seggiano, Castell’Azzara e Semproniano.

Area Piombino

Scuole materne Comune di Piombino; servizi per comuni di Bibbona e Castagneto Carducci.

Area Arezzo

Servizi per comuni di Poppi, Civitella Valdichiana, Castiglion Fibocchi e Subbiano.

Area Siena

Servizi per conto del Comune di Siena e servizio navetta per conto Siena Parcheggi, comuni di Montepulciano, Chianciano Terme, Asciano, San Gimignano, Gambassi Terme, Castelnuovo Berardenga, Casole d’Elsa e Barberino Val d’Elsa.

Ogni altra evoluzione, comprese quelle relative ad altri servizi di trasporto, sarà prontamente comunicata dall’azienda anche tramite il proprio sito web www.tiemmespa.it