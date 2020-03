Coronavirus, la Regione risponde al sindaco: «Ecco cosa stiamo facendo per il turismo»

SORANO – “Come Giunta regionale stiamo valutando gli interventi da fare compresa una campagna promozionale straordinaria per tutta la Regione, dal momento che la psicosi generalizzata in atto sta producendo disdetta per ogni località toscana, anche quelle nelle quali non sono registrati casi sospetti”.

Lo scrive, in una nota, l’assessore regionale al Turismo e Attività produttive Stefano Ciuoffo in risposta al sindaco di Sorano Pierandrea Vanni che qualche giorno fa lo aveva interpellato riguardo ai pesanti effetti economici che l’allarme coronavirus sta avendo sul turismo nel soranese.

“Nella sua risposta – spiega il sindaco – l’assessore ricorda che è stato prodotto da Toscana Promozione un opuscolo in sei lingue per spiegare ai turisti stranieri la reale situazione della Toscana, molto diversa da quella di altre regioni. Infine riferisce i contenuti del documento inviato al governo da tutti gli assessori regionali al turismo con il quale si chiede l’adozione, con urgenza, di adeguate misure per tutto il territorio nazionale atte a sostenere l’intera filiera allargata del turismo”.

Il sindaco ha dato notizia della lettera durante l’incontro con gli operatori turistici che aveva convocato in Comune, e ha riferito anche della disponibilità del consigliere regionale Leonardo Marras ad una visita a Sorano per l’esame della situazione.