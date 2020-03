Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 2703 contagi, 276 guariti e 107 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

il numero dei contagiati sale a 2703 (440 in più rispetto a ieri). Di questi, il 55% si trova in Lombardia (1497), il 19% in Emilia Romagna (516), e il 12% in Veneto (345). Di questi 2703, 1064 sono in isolamento domiciliare, 1344 sono ricoverati con sintomi e 295 si trovano in terapia intensiva;

276 guariti (116 in più rispetto a ieri);

107 deceduti (28 in più rispetto a ieri). Di questi 17 in Lombardia, cinque in Emilia Romagna, due nelle Marche, tre in Veneto e uno in Puglia.