Campionati individuali, brillano le atlete della Polisportiva Barbanella Uno

GROSSETO – Un altro weekend di gloria per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno, che lasciano il segno alla prima prova del Campionato Regionale individuale silver di federazione di 2° e 3° divisione tenutasi a Livorno.

La società grossetana ha schierato in pedana dieci atlete nei diversi livelli di gara. Ottima la prova delle ginnaste della 2° divisione, tutte al debutto in questa categoria di maggiore livello.

Nella 2° divisione Junior 2 Alice Esposito, con una gara precisa a tutti gli attrezzi, ha conquistato il primo gradino del podio seguita da Sofia Biagiotti, terza classificata.



Sempre nella 2° divisione Junior 3 Linda Zambernardi ha chiuso la gara conquistando un ottimo secondo posto nella classifica assoluta; stesso piazzamento anche per Mia Fontanelli Corbini nella 2° divisione allieve 3.

Buone anche le prove delle compagne di squadra della 3° divisione, Rachele Agresti,Greta Conti, Ginevra Chechi, Manuela Colletti, Giulia Canè e Alice Frosi: a causa di qualche incertezza a qualche attrezzo sono rimaste questa volta, ai piedi del podio, ma avranno sicuramente modo di rifarsi nelle prossime competizioni.

Positivo anche l’esordio della squadra senior nel campionato regionale eccellenza 4 attrezzi: le campionesse nazionali uscenti nella categoria eccellenza 3 attrezzi hanno debuttato quest’anno nel campionato superiore.



Le ginnaste allenate da Claudia Salvadore, Eleonora Rossi, Martina Pecci, Margherita Vanelli, Alessia Marcelli sostenute dalla capitana Azzurra Terminali si sono ben confrontate dimostrandosi molto competitive al corpo libero dove hanno ottenuto il miglior totale di squadra alla trave, terzo punteggio totale e anche al volteggio (4 punteggio).

Come da previsione l’attrezzo nuovo aggiunto quest’anno nel nuovo programma, le parallele, le ha fatte rimanere ai piedi del podio, ma resta comunque la soddisfazione di aver primeggiato negli altri.

Tutto lo staff tecnico e dirigenziale si complimenta con tutte le atlete per l’impegno dimostrato e per gli ottimi risultati ottenuti.