Viaggi e gite al tempo del Coronavirus: chi ha diritto ai rimborsi?

GROSSETO – Viaggi e gite scolastiche al tempo del Coronavirus, si può chiedere il rimborso in caso di pacchetti già parzialmente o totalmente pagati? Al momento sull’argomento non sembrano esserci grandi certezze, e la normativa potrebbe essere differenze a seconda dei singoli casi.

Per quanto riguarda le gite scolastiche, di cui molti ci chiedono, ossia quei viaggi di istruzione prenotati da istituti scolastici già da alcuni mesi e per cui, di questi tempi, i genitori hanno già versato la quota, bisogna rifarsi al decreto ministeriale che ha sospeso tutte le gite sino al 15 marzo prossimo.

“I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi fino al 15 marzo 2020; quanto previsto in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”.

Quindi per le gite scolastiche prenotate fino (e al momento solo fino) al 15 marzo, gli istituti possono chiedere la cancellazione del viaggio ed il rimborso di quanto anticipato anche se la metà non è nei luoghi dei focolai del Covid-19. Fatta salva una eventuale proroga del divieto da parte del Ministero.

In caso di viaggi programmati per una data successiva al 15 marzo, se il viaggio di istruzione ha come destinazione i luoghi sconsigliati da parte della Farnesina (tipo la Cina), l’istituto scolastico potrà cancellare la prenotazione e ottenere il rimborso di quanto anticipato, senza il pagamento delle penali.

In caso invece di pacchetti turistici non scolastici bisogna far riferimento all’art. 41 del Codice del Turismo, che dice: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso”.

Il comma 4 dell’articolo si applica in tutti quei casi in cui nella zona di destinazione si siano verificate circostanze straordinarie che non consentono lo svolgimento del viaggio: in questo caso il viaggiatore che recede dal contratto potrà ottenere il rimborso di tutte le somme anticipate, ma non avrà diritto ad ulteriori risarcimenti. Ovviamente questo non riguarda zone non coinvolte dall’emergenza Coronavirus, mentre un turista che abbia prenotato un viaggio in Cina da svolgersi nei prossimi giorni avrà sicuramente diritto al rimborso senza dover pagare alcuna penale.

Da capire se lo stesso trattamento sia riservato a quei paesi in cui i turisti italiani, al loro arrivo, vengono messi in quarantena, divenendo così impossibile fruire della vacanza.

Una buona regola è quella di consultare il sito “viaggiaresicuri” della Farnesina, che aggiorna costantemente anche i paesi che sconsigliano il viaggio in Italia, o che non accettano cittadini dal nostro paese.

Oltre ai pacchetti turistici da valutare anche l’impatto per l’acquisto di singoli servizi turistici fuori dai pacchetti: se il servizio non è più fruibile il contratto si risolve per “impossibilità sopravvenuta della prestazione” e si ha diritto alla restituzione di quanto versato. Un esempio è il caso di un albergo nella zona di Codogno, o l’organizzazione di un convegno in strutture situate in tutte quelle zone in cui sono stati vietati assembramenti.