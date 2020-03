Viabilità, arriva la “Tirreno-Adriatico 2020”: attenzione ai divieti. Tutte le strade chiuse

SCARLINO – La gara ciclistica internazionale “Tirreno-Adriatico” prevede per la seconda e terza tappa dell’edizione 2020 il passaggio nei territori comunali di Follonica e Scarlino.

La manifestazione sportiva vedrà l’arrivo, oltre che degli atleti, anche di troupe televisive, giornalisti sportivi e appassionati.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare e a rispettare le regole affinché la gara si svolga nel migliore dei modi. Giovedì 12 e venerdì 13 marzo alcune strade del territorio scarlinese saranno interessate dalla corsa ciclistica e, in base al percorso, verranno chiuse al traffico circa un’ora prima dell’arrivo della carovana.

Giovedì 12 marzo i corridori, provenendo da Follonica, percorreranno la strada provinciale delle Collacchie fino alla frazione del Puntone di Scarlino: qui al semaforo svolteranno a sinistra per passare dalla strada provinciale del Puntone, passando dalle zone del Fontino e dell’Impostino, fino a scendere all’ex mattatoio per poi arrivare a Scarlino Scalo.

I ciclisti percorreranno il centro abitato (viale Matteotti) fino alla rotatoria della vecchia Aurelia: il gruppo entrerà poi a Follonica da via Leopardi, arrivando in via della Repubblica, dove si concluderà la tappa. Il passaggio dal Puntone è previsto tra le 16.10 e le 16.40, mentre da Scalo dalle 16.20 alle 17.

Venerdì 13 aprile invece la terza tappa prenderà il via da Follonica intorno alle 11 e i corridori passeranno dalla strada provinciale Aurelia attraversando Scarlino Scalo in direzione Gavorrano. Entrambi i giorni le strade percorse dalla gara saranno chiuse al transito, a seguito di un’ordinanza della Prefettura di Grosseto, indicativamente un’ora prima del passaggio dei corridori e saranno riaperte al momento dell’arrivo del veicolo che chiude la carovana.

A Scarlino Scalo inoltre saranno attivati due divieti di sosta: il primo interesserà viale Matteotti giovedì 12 marzo, il secondo invece via Aurelia venerdì 13 marzo (gli orari dei divieti saranno comunicati nei prossimi giorni).

Tutti gli accessi e gli incroci saranno presidiati dagli incaricati dell’organizzazione e dalle Forze di polizia.