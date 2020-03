Vetulonia battuto, Polverosa e Paganico ad un passo dalla vetta

GROSSETO – Si gioca poco nel campionato Elite Uisp, ma non mancano le notizie importanti nella sedicesima giornata. Specie nel girone Sud del campionato, con la caduta della capolista Etrusca Vetulonia. Merito del Montemerano, che liquida la battistrada tornando ai livelli di inizio stagione. Ne approfittano il Paganico, che va a sbancare il campo del Sant’Angelo, e la Polverosa, che piega il Magliano e sale a quota 32. Con l’Etrusca a 33 punti il campionato è più che mai aperto. Bella affermazione esterna per l’Alberese, che va a imporsi sul campo del Seggiano, mentre è sonante il 3-0 con il quale il Granducato si sbarazza del Campagnatico. Rinviato il match tra New Team Marsiliana e Campagnatico.

Saltano invece tre match nel girone Nord. Al palo il Senzuno, che vede rinviato il match con il Boccheggiano, mentre Atletico-Torniella si giocherà il 16 marzo (come Marsiliana-Campagnatico). La Disperata, invece, non si presenta a Chiusdino, lasciando via libera ai padroni di casa. Con la capolista Gavorrano che osservava il turno di riposo, c’era attesa per il big match tra Massa Valpiana e Montemazzano, vinto 1-0 dai padroni di casa. Ora il Massa è secondo, mentre il Montemazzano vedono avvicinarsi il Chiusdino: con 4 punti di differenza si riapre all’ultimo posto nei playoff. Bene il Ribolla, 4-2 a Venturina.

Sedicesima giornata

Girone Nord

Massa-Montemazzano 1-0

Venturina-Ribolla 2-4

Chiusdino-Disperata 3-0

Senzuno-Boccheggiano rinviata

Atletico-Torniella lunedì 16 marzo

Riposa: Gavorrano

Classifica

Gavorrano 37 *

Massa Valpiana 31

Senzuno 30 *

Montemazzano 29

Chiusdino 25

Torniella 22 *

Ribolla 17 *

Venturina 16

Boccheggiano 9 **

Disperata 5

Atletico Grosseto 0 *

Girone Sud

Seggiano-Alberese 0-1

Montemerano-Etrusca 1-0

Sant’Angelo-Paganico 1-3

Polverosa-Magliano 2-1

Granducato-Campagnatico 3-0

New Team-Argentario lunedì 16 marzo

Classifica

Etrusca Vetulonia 33

Polverosa 32

Paganico 32

New Team Marsiliana 27

Alberese 23

Seggiano 21

Argentario 21

Montemerano 21

Granducato 20

Sant’Angelo 19

Campagnatico 14

Magliano 8