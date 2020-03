Toscana2020: Eugenio Giani sull’Amiata per l’inaugurazione del forum a sostegno del candidato

CASTEL DEL PIANO – Eugenio Giani arriva sull’Amiata per il taglio del nastro del forum locale nato in suo sostegno.

L’appuntamento è giovedì 5 marzo, alle 21.15 alla Sala del Palazzo comunale a Castel del Piano (via Guglielmo Marconi 9) dove si svolgerà il primo incontro pubblico del Forum Giani Presidente – Castel del Piano & Amiata.

“Siamo contenti e onorati dell’attenzione che il presidente Giani ha voluto mostrare alla nostra iniziativa garantendo la sua partecipazione -dichiara Samuele Pii, in qualità di referente del forum -. E’ un altro segnale di quanto Eugenio sia vicino all’Amiata. Il forum è nato spontaneamente da un gruppo di cittadini con la volontà di aprire un luogo di confronto per raccogliere idee e proposte in vista del programma elettorale per le elezioni regionali”.

“Ci sentiamo amiatini, cittadini europei, radicati nelle nostre comunità – continua Pii -. La candidatura di Eugenio Giani è una occasione storica per la crescita della nostra Regione e all’incontro avremo modo di conoscere meglio il candidato. Invitiamo i cittadini a partecipare, i sostenitori del centrosinistra ma anche coloro che vogliono chiarirsi le idee in vista dell’imminente tornata elettorale”

“Successivamente a questo incontro, il forum proseguirà il lavoro per rendere partecipata la campagna elettorale e per contraccambiare l’attenzione che Giani ha sempre dimostrato verso Castel del Piano e l’Amiata” conclude.