Taccuino elettorale: ecco gli appuntamenti per il ballottaggio di Follonica

FOLLONICA – Torna il taccuino elettorale in vista dell’appuntamento con le urne per il ballottaggio di domenica 15 marzo 2020, uno spazio che il nostro quotidiano dedica al calendario delle iniziative dei candidati.

GIOVEDI’ 5 MARZO

Andrea Benini – Sarà una serata di festa, quella in programma giovedì 5 marzo in occasione della cena a sostegno di Andrea Benini, candidato del centrosinistra a sindaco di Follonica. L’appuntamento è dunque per le ore 20 al ristorante del Camping Il Veliero, in via Isole Eolie 8, a Follonica. Sarà l’occasione anche per parlare di futuro e di programmi, a partire proprio da tutti i progetti che la coalizione vuole portare avanti e concludere dopo il 15 marzo prossimo.

“Dopo la grande partecipazione dei cittadini alla cena organizzata al Piccolo mondo – spiega Andrea Benini -, in cui abbiamo dovuto aggiungere posti a tavola anche dopo la chiusura delle prenotazioni, vogliamo ripetere nuovamente la serata accogliendo tutti i cittadini che lo vorranno per mangiare insieme e parlare di lavori in corso e progetti futuri. Un’altra occasione, l’ennesima, per stare insieme alle persone non solo a parole, ma tramite il confronto e l’ascolto”.