Successo in rimonta degli Under 18 della Gea, beffato il Sancat Firenze in Coppa

GROSSETO – Con un gran secondo tempo la Sposta-Menti Grosseto espugna il campo del Sancat Firenze (74-70 il finale) nella prima giornata di ritorno della Coppa Toscana under 18 gold. I ragazzi di Pablo Crudeli sono però riusciti a piegare la formazione di casa solo dopo un supplementare.

La Sposta-Menti, che si è presentata al salto a due con un quintetto composto da Battaglini, Mazzei, Muntean, Scurti e Briganti, è partita piano, perdendo di misura (15-12) il primo quarto. Nella seconda frazione i fiorentini hanno raggiunto un massimo vantaggio di 19 punti, andando al riposo sopra di sedici, grazie ad un parziale di 21-8. Al rientro dagli spogliatoi è però cambiata la musica, con i grossetani che hanno cominciato a difendere bene e a trovare con continuità il canestro. Un break di 23-10 ha permesso di rientrare subito in gara e di presentarsi all’ultimo periodo a -3. Trascinati da un Nicolas Battaglini, che ha chiuso a 25 punti, con quattro triple, ma soprattutto ha permesso ai compagni di rifarsi sotto, infilando 23 punti nel giro di 25′.

Dietro al playmaker rientrato quest’anno dalla Mens Sana c’è stato comunque un secondo tempo splendido da parte di tutto il gruppo, con Muntean, Mazzei (capitano per l’assenza di Scarpino) e Scurti in doppia cifra. La Sposta-Menti sale così a dieci punti in classifica, con una gara da recuperare.

Sancat Firenze-Sposta-Menti Grosseto 70-74 (dts)

SANCAT FIRENZE: Cerbai, Popovic 9, Pecchi 5, Danese 8, Feruglio 11, Casini 14, Alfaroli 8, Rogai 6, Pisani 10, Baggio, Casati. All. Baccetti.

SPOSTA-MENTI: Battaglini 25, Mazzei 12, Nencioni 3, Muntean 12, Briganti, Scurti 14, Rocchiccioli 8, Grilli, Baccheschi. All. Pablo Crudeli.

ARBITRI: Buoncristiani e Maggi.

PARZIALI: 15-12, 36-20; 46-43, 60-60; 70-74

NOTE: uscito per falli Rogai.