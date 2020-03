Seminario gratuito sui problemi di connettività, soluzioni e finanziamenti per la digitalizzazione d’impresa

GROSSETO – Il wi-fi libero è sicuramente uno dei servizi più richiesti dalla clientela delle strutture ricettive, così come dei pubblici esercizi, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, e sempre più spesso, come confermato da sondaggi autorevoli del settore, costituisce un fattore determinante nella scelta.

Partendo da questa consapevolezza, Confcommercio Grosseto, tramite il suo “Spin” Sportello per l’innovazione territoriale della rete Edi, ha organizzato per le aziende il seminario gratuito dal titolo “L’importanza del wi-fi efficiente per i tuoi clienti – Come affrontare i problemi di connettività, soluzioni e finanziamenti per digitalizzare la tua impresa”.

L’incontro informativo si terrà a Grosseto lunedì 9 marzo 2020 alle 15 alla sede Ascom Confcommercio di via Tevere 17.

“In vista della stagione estiva, tratteremo argomenti di grande interesse per gli operatori del territorio, a partire dalle soluzioni infrastrutturali per dotare o migliorare la connettività delle imprese locali – spiegano dall’associazione – Si parlerà, ad esempio, di come posizionare al meglio gli access point nella propria struttura e garantire un servizio Wi-Fi capillare e ottimale, ma anche della possibilità di utilizzare lo stesso come uno strumento di marketing o di co-marketing, sviluppando, per esempio, delle esperienze, ovvero proponendo nuovi prodotti per il turismo, senza dimenticare l’ottimizzazione e l’automazione dei servizi. Spazio sarà dato al mondo dei finanziamenti: saranno illustrate tutte le opportunità di sostegno economico per la digitalizzazione”.

Confcommercio specifica che un focus sarà dedicato al Gdpr, sull’importanza dell’adozione di misure di tutela sia in materia di sicurezza sia di privacy, ad esempio nell’eventualità di un uso improprio della rete offerta ai clienti. E ci sarà del tempo a disposizione per fare delle domande agli esperti presenti.

La partecipazione all’evento è riservata agli associati Confcommercio Grosseto, per chi non è già associato sarà possibile effettuare l’iscrizione anche direttamente il giorno dell’incontro.

A fine di gestire al meglio gli aspetti organizzativi, gli interessati possono prenotarsi inviando una mail a info@confcommerciogrosseto.it oppure telefonare al numero 0564 470111.