Ritornano gli Open day di golf alle Terme di Saturnia, tutte le informazioni

SATURNIA – Ritornano con l’appuntamento di sabato 14 marzo le giornate Open Day di golf a Terme di Saturnia. “Porte a chi vuol provare gratuitamente l’emozione dello swing – ha diramato la direzione della struttura – Cosa serve in questi casi? La curiosità di misurarsi con un nuovo sport, uno dei più praticati al mondo e dal fascino indubbio e un abbigliamento comodo. ll 14 marzo tutti potranno scoprire il gioco del golf ed un campo rispettoso della naturale conformazione del territorio, l’unico in Italia ad essere nato dalla matita dell’architetto californiano Ronald Fream”.



Il programma

Dalle 8 Green Fee offerto dalla direzione per i giocatori in possesso di hcp o carta verde.

Alle 9.30 incontro in campo pratica per i principianti: primi passi nel mondo del golf con lezione pratica e introduzione sul gioco. Al termine si svolgerà una mini-gara. L’attrezzatura e le palline del campo pratica saranno fornite dal Golf Club.

Dress code. Iscrizioni entro il 12 marzo 2020. Tel.0564600844 | email: golfclubtermedisaturnia@termedisaturnia.it