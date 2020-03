Regionali di cross, tre vittorie a squadre e una individuale per l’Atletica Grosseto

GROSSETO – Ancora una conferma al vertice per l’Atletica Grosseto Banca Tema nei campionati regionali di corsa campestre, in un’edizione ricca di successi biancorossi. A Empoli i giovani maremmani riescono a conquistare quattro vittorie: tre a squadre e una individuale. Il team biancorosso Under 18 femminile trionfa per il secondo anno consecutivo, replicando il titolo vinto nella scorsa stagione, con ben due atlete sul podio: splendido il secondo posto di Carolina Fraquelli, in 16’04” sui 4 chilometri del percorso, e altrettanto brillante il terzo di Elisa Napolitano. Per il risultato delle allieve grossetane si rivelano fondamentali anche i piazzamenti di Debora Marzullo, che entra nella top ten arrivando in nona posizione, e di Anna Petri, ventunesima al traguardo. Nella premiazione tutte festeggiano insieme ad Ambra Sabatini, protagonista sul campo nel 2019 e stavolta supporter delle compagne.



Al maschile, nella gara Under 14, spettacolare vittoria del biancorosso Alessandro Duchini che si laurea campione toscano della categoria ragazzi, con il tempo di 5’10” dopo un chilometro e mezzo. In questa fascia di età i maremmani si prendono tutto, anche il titolo per società al termine di una bella prova corale con il tredicesimo posto di Adriano Micheli, il sedicesimo di Niccolò Sonnini e il diciottesimo di Filippo Gorelli, poi 22° Tommaso Saccocci, 50° Tommaso Tonelli e 68° Andrea Lambardi. Bottino pieno nella combinata del settore promozionale under 14 e under 16 per i grossetani, che si aggiudicano la prima posizione in classifica grazie anche alla bella prova dei cadetti, terzi con questi piazzamenti: 20° Mattia Piatto, 22° Tommaso Santilli, 31° Leonardo Perugi, 37° Alessandro Golini, 52° Samuele Giusti, 69° Matteo Topada e 100° Tommaso Tonelli, per la soddisfazione dei tecnici Jacopo Boscarini, Matteo Moscati, Marco Passalacqua e Nicholas Artuso, presenti alla manifestazione, e di Claudio Pannozzo, responsabile societario del settore mezzofondo.



Di nuovo alla ribalta la cadetta Zoe Orsolini, che agguanta un ottimo secondo posto tra le under 16 percorrendo i due chilometri in 7’13”. Seconde le ragazze biancorosse nella gara under 14 con un’altra notevole prestazione di squadra, guidate da Giorgia Domenichini che arriva quinta davanti ad Alice Pallari, dodicesima, poi al 25° posto Sofia Domenichini, 52° per Chiara Pallotta, 87° Vanessa Tedde, 94° Greta Di Matteo, 110° Caterina Di Iorio, 114° Vittoria Monaci e 121° Francesca Boscherini. È invece sesta la formazione degli allievi grossetani con il miglior risultato che porta la firma di Alessandro Galatolo, quindicesimo tra gli under 18, seguito dal 23° posto di Alessandro Repola e dal 39° di Matteo Pepi.