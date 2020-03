Prato battuto nel finale, il Grosseto Handball vede i playoff. Successo degli Under 19

GROSSETO – Pesante successo casalingo per il Grosseto Handball sul Prato per un 25-23 che avvicina i biancorossi ai playoff. Prato arrivato a Grosseto determinato e subito in vantaggio, con i grossetani discontinui che accorciano varie volte le distanze ma vengono respinti dai lanieri. A sei punti di gap negativo con gli azzurri, i maremmani non si arrendono e piano piano costruiscono la rimonta quasi impossibile. Dal 18′ della ripresa il Prato non segna più. Un vero e proprio black-out degli ospiti che negli ultimi dodici minuti di gioco vanno in confusione e perdono la testa, senza andare più a segno. il Grosseto infila così, azione dopo azione, un break di 8 reti, pareggiando e nel finale allungando per il definitivo 25 a 23.

Un successo che proietta la Solari al quinto posto in classifica. Il cammino è ancora duro per le final four, ma le speranze di entrare nei primi quattro aumentano. È chiaro che sulla carta tutto è possible ma il campo dice che bisogna lavorare ancora e non demordere mai. Soprattutto, in un campionato così equilibrato, non si può sottovalutare nessun avversario. Ora testa a sabato prossimo, appuntamento in esterna contro la Medicea, altro solido e tenace avversario.

Da segnalare il gradito ritorno in campo di Peronaci, dopo tre anni di assenza dalle competizioni ufficiali.

Tabellino: Grosseto vs Prato 25-23 (1tp 11-14).

In campo: Baccetti (1), Baricci, Carnesecchi, Comanac, De Florio (4), Del Giudice (15), Esposito, Grechi, Kellner (1), Nunziatini (2), Rizzo, Saccone, Sbardellati (2), Sclano, Peronaci, Quinati. All. Chirone.

Da segnalare, per le giovanili, l’ottimo successo esterno della formazione Under 19M: 33-30 al Poggibonsi. Maremmani sempre in partita e con grande determinazione rispondono agli attacchi giallorossi, respingendo colpo a colpo le ripartenze dei padroni di casa. Sebbene decimati e con l’infermiera piena, i grossetani fanno fronte unico e questa volta non registrano cali di tensione. È una battaglia fino all’ultimo secondo che porta la prima vittoria in campionato. Un successo meritato da un gruppo con grandi potenzialità, a cui manca solo un pò di fiducia in più. In evidenza Grechi, Kellner, Baccetti, Comanac e Montemaggi fra i pali. Bartoletti gestisce la palla e guida l’attacco dipensando palloni propizi per i compagni. Grande supporto fornito anche da Ferraiuolo e Carnesecchi.