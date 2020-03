Non solo risparmio energetico: con “M’illumino di meno” Castiglione pianta anche 1100 alberi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna il 6 marzo a Castiglione della Pescaia “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che è stata lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere agli ascoltatori di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi.

L’edizione 2020 è dedicata anche ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. Va in questa direzione anche la cittadina costiera che arricchisce il suo territorio con un importante intervento di riforestazione.

«L’amministrazione comunale – spiega la vicesindaca Elena Nappi che segue le Politiche ambientali – ha in questi giorni completato la piantumazione di 1100 piante di leccio in località Casa Mora, zona concessa dalle Bandite di Scarlino e percorsa da un incendio nel 2017. Con questo progetto vogliamo dare il nostro contributo all’obbiettivo lanciato dall’emittente radiofonica di raggiungere quota 60 milioni di piante, uno per ogni cittadino italiano sul suolo nazionale».

«Gli alberi – ricorda la vicesindaca – sono lo strumento naturale per contrastare l’innalzamento delle temperature e aiutarci a un’inversione climatica a favore dell’ambiente, per questo potenziare la riforestazione, piantando alberi, è una delle soluzione per invertire questa catastrofica tendenza».

«Grazie all’occasione offerta dall’iniziativa “M’illumino di meno” – sottolinea Elena Nappi – avremo la possibilità, dopo il 15 marzo, secondo le disposizioni ministeriali che vietano la realizzazione di uscite didattiche per tutela sanitaria, di illustrare agli alunni delle nostre scuole l’importanza degli organismi vegetali in contrasto ai cambiamenti climatici in quanto assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, valorizzare la loro funzione di protezione della biodiversità e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Un focus particolare sarà dato al compito risanatorio e nutritivo del compost proveniente da raccolta differenziata. Tutto ciò a favore di un’economia circolare sostenibile».

«Anche questa volta – tiene a sottolineare Elena Nappi –venerdì 6 marzo dalle 20:30 alle 21:30 si spegneranno i luoghi simbolo del nostro territorio: le luci del Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, la facciata della Biblioteca comunale Italo Calvino di piazza Garibaldi, il pedonale che costeggia la strada provinciale del Padule, la facciata del palazzo comunale, la ciclabile che esce da Castiglione in direzione Marina di Grosseto e quella che porta verso Riva del Sole, la delegazione comunale di Punta Ala e il ponte Giorgini».

«Nel 2017 – conclude la vicesindaca – in occasione della Festa dell’albero con lo slogan “Il futuro non si brucia”, abbiamo lanciato un messaggio di impegno collettivo per la rinascita del verde, con la piantumazione simbolica di alcuni alberi nelle aree di Casa Mora danneggiate dalle fiamme. Oggi continuiamo quel percorso intrapreso, consapevoli che è la strada più giusta da percorrere e invitiamo tutti i nostri concittadini a spegnere le luci nelle proprie abitazioni e a prendersi cura di una nuova pianta per abbellire il nostro ambiente».