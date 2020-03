L’opposizione: «Il nulla al potere. Il paese si sta spopolando ed è sempre più povero»

SANTA FIORA – “E’ quasi passato un anno dalle ultime elezioni. Un anno che si aggiunge ai 24 precedenti fatti di chiacchiere, fallimenti e sprechi di risorse pubbliche. Il nulla al potere, annunci a tutta su tutto: nuove scuole, per chi? Nuovo museo, per metterci cosa? La pelletteria, il turismo e la trota macrostigma. E ancora, le biciclette elettriche che invertiranno il calo delle presenze turistiche?”. A scriverlo, in una nota, il gruppo consiliare di opposizione del Comune di Santa Fiora.

“Smettete di prendere in giro la gente – continuano -. La realtà ci parla invece di paesi rassegnati e spopolati, che vedono chiudere ogni giorno attività commerciali e produttive, ormai quasi desertificati. Assenza totale di progetti veri e proposte serie per rilanciare economia, turismo e lavoro. Tutta una serie di interventi fatti a caso, senza una logica unitaria. Si continuano a mettere toppe su un vestito ormai logoro. Allargando a dismisura la schiera di precari sottopagati mantenuti dal reddito di cittadinanza di Santa Fiora. Una comunità che vivacchia pericolosamente sul nulla. Un groviglio di problemi strutturali irrisolti che diventeranno presto irrisolvibili una volta venuti meno i soldi delle compensazioni di Enel”.

“Tutto questo – prosegue la minoranza – ponendoci come unico obiettivo il bene della nostra comunità. Facciamo appello alle categorie produttive, alle associazioni, ai giovani e ai più anziani che hanno vissuto e hanno memoria di una realtà diversa e viva, per una riflessione razionale della situazione e sul futuro che ci aspetta. Smettiamo di aver paura di parlare, di dire come stanno le cose. Basta con questa continua sceneggiata”.

“Invertire la rotta è ancora possibile, prendendo la strada che porta al lavoro vero, con idee e proposte nuove che avevamo posto in primo piano in campagna elettorale – va avanti l’opposizione -. Basta con questa maggioranza apparentemente buonista e politicamente corretta, ma che in realtà amministra creando ampie sacche di privilegi, clientelismo e parassitismo, che ha anestetizzato tutto e tutti, figlia di un partito campione dell’ immobilismo assoluto che continua a proporre brodini caldi a chi avrebbe bisogno di una cura da cavallo”.

“L’opposizione – conclude la nota – propone ancora una volta di mettere in campo un serio e articolato progetto per rilancio turistico e un robusto sostegno alle attività produttive e commerciali, misure concrete per il territorio e il dissesto idrogeologico. Creare una ‘zona franca’ per attirare nuove attività produttive. Sostenendo l’iniziativa individuale e la voglia di lottare per emergere premiando e valorizzando le capacità e le competenze di chi non si rassegna a questa agonia.”