L’almanacco del Giunco: il 3 marzo Elvis in tv e inizio del giro del mondo in mongolfiera

GROSSETO – Martedì 3 marzo, san Tiziano vescovo, il sole sorge alle 6.49 e tramonta alle 18.04. Accadeva oggi:

1431 – Elezione di papa Eugenio IV.

1426 – La Repubblica di Venezia dichiara guerra a Milano.

1517 – Avvistamento della prima città Maya di Tulum, da parte dei conquistadores, sulle coste dell’attuale Yucatan.

1585 – Inaugurazione a Vicenza del Teatro Olimpico progettato da Andrea Palladio.

1791 – Fondazione della Zecca degli Stati Uniti.

1820 – Il Congresso degli Stati Uniti approva il Compromesso del Missouri.

1845 – La Florida viene ammessa come 27esimo stato degli USA.

1849 – Il territorio del Minnesota viene organizzato come divisione politica degli Stati Uniti.

1857 – Francia e Regno Unito dichiarano guerra alla Cina.

1863 – Il territorio dell’Idaho viene organizzato come divisione politica degli Stati Uniti.

1878 – La Bulgaria ottiene l’indipendenza dall’Impero ottomano.

1891 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica In Ipso, sulla opportunità della convocazione annuale di congressi dei vescovi.

1904 – Il Kaiser Guglielmo II di Germania diventa la prima persona a effettuare una registrazione sonora di un documento politico, usando il cilindro di Thomas Edison.

1905 – Lo zar Nicola II di Russia accetta la creazione di un’assemblea eletta (la Duma).

1910 – Fondazione Rockefeller: John Davison Rockefeller annuncia il suo ritiro dagli affari per potersi dedicare pienamente alle sue attività filantropiche.

1915 – Viene fondata la Naca, precorritrice della Nasa.

1918 – Germania, Austria e Russia firmano il Trattato di Brest-Litovsk, che pone fine al coinvolgimento russo nella Prima guerra mondiale, e porta all’indipendenza di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

1924 – La Grande Assemblea Nazionale della costituita Repubblica di Turchia dichiara decaduto l’istituto califfale ed esilia l’ultimo califfo, Abdul Megid II.

1931 – Gli Stati Uniti adottano The Star-Spangled Banner come inno nazionale.

1933 – Viene inaugurato il Memoriale nazionale del monte Rushmore.

1939 – A Bombay, Mohandas Gandhi incomincia a digiunare per protesta contro il governo autocratico dell’India.

1944 – A Balvano si consuma la “sciagura del treno 8017″, la più grave sciagura ferroviaria italiana con oltre 500 morti.

1945

– Seconda guerra mondiale: centinaia di persone muoiono a L’Aia, dopo che la Royal Air Force bombarda per errore un’area civile della città;

– Seconda guerra mondiale: si conclude la battaglia di Manila con la vittoria delle truppe degli Alleati;

– Seconda guerra mondiale: la precedentemente collaborazionista Finlandia dichiara guerra alle potenze dell’Asse.

1953 – Nasce Arthur Antunes Coimbra meglio noto come Zico.

1955 – Elvis Presley appare in televisione per la prima volta.

1958 – Nuri al-Sa’id diventa Primo ministro dell’Iraq per la quattordicesima volta.

1961 – Hasan II diventa re del Marocco.

1964 – Felice Ippolito viene arrestato per presunte irregolarità gestionali nel Cnen.

1969

– In un tribunale di Los Angeles, Sirhan Sirhan ammette di aver ucciso il candidato alla presidenza Robert F. Kennedy;

– Programma Apollo: la Nasa lancia l’Apollo 9 per sperimentare il Modulo lunare Apollo;

– Nasce la United States Navy Fighter Weapons School, comunemente conosciuta come Top Gun, presso la base navale di Miramar.

1970 – Viene istituita per decreto-legge la provincia di Isernia per scorporo della preesistente provincia di Campobasso.

1971 – Inizio della Guerra indo-pakistana del 1971 e ingresso ufficiale dell’india nella Guerra di liberazione del Bangladesh in aiuto di Mukti Bahini.

1972 – La Nasa lancia la sonda spaziale Pioneer 10.

1974 – Funzionari cattolici e luterani raggiungono un accordo per un’eventuale riconciliazione in una comunione, segnando il primo accordo tra le due chiese dai tempi della Riforma.

1991 – Un video amatoriale mostra il pestaggio di Rodney King da parte di agenti della polizia di Los Angeles.

1995 – In Somalia, finisce la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite.

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones incominciano il loro tentativo riuscito di circumnavigare il globo senza scalo a bordo di una mongolfiera.

2002 – I cittadini svizzeri votano a favore dell’ingresso del loro paese nell’Onu.

2007 – In Italia, attorno alle 00.30, si verifica un’eclisse lunare totale.

2017 – Nintendo Switch, la console di Nintendo, esce per il pubblico.

Fonte: il.wikipwdia.org