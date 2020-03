Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 2263 contagi, 160 guariti e 79 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

i contagiati salgono a 2263, 428 in più rispetto a ieri. Di questi, 1000 sono in isolamento domiciliare, 1034 sono ricoverati con sintomi, mentre 229 persone si trovano in terapia intensiva (10% del totale);

i guariti sono 160 (11 in più rispetto a ieri);

i decessi sono 79 (27 in più di ieri). Di questi, 17 morti sono avvenute in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, una nelle Marche, una in Veneto e una in Liguria.

L’88% dei contagi è avvenuto nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.