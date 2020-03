Bonus facciate 2020: detrazioni sino al 90%. Ecco come fare richiesta

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che la nuova legge di Bilancio 2020 prevede una detrazione Irpef, pari al 90% per il rifacimento delle facciate, senza limite massimo di spesa.

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A (articolo 98 tessuti antichi) e B (articolo 99 tessuti storici consolidati) indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968, e in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Per quanto riguarda il capoluogo e le frazioni del Comune di Santa Fiora, i cittadini possono consultare la cartografia interattiva del regolamento urbanistico, per vedere se la propria abitazione ricade in zona A o B, al seguente link: https://santafiora.ldpgis.it/normativa/index.php?viewer=ajax&normativa=_ru&mappa=tav_a&sid=

Ecco come fare: posizionando il cursore del mouse sul centro abitato che vogliamo analizzare e andando in profondità girando lo scroll in avanti, si arriva ad una definizione dell’immagine simile a quella che riportiamo a titolo esemplificativo in allegato, relativa al centro storico di Santa Fiora. Il colore rosso scuro indica la zona A (che troviamo solo a Santa Fiora) e il colore aragosta la zona B che troviamo anche nelle frazioni, per le quali può essere richiesto il bonus facciate.

Info sul bonus facciate nella guida dell’agenzia delle entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b1