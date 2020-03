Battuta d’arresto per i Veterani Sportivi, Panetteria Maremma più vicina

GROSSETO – Cadono i Veterani Sportivi e la Panetteria Maremma ora sogna il sorpasso. L’undicesimo turno del campionato di calcio a 7 over 35 Csen ha visto la caduta della capolista: il team di Petri, decimato dalle assenze, ha perso 6-3 contro un Finanzia e Friends trascinato da Consonni, autore di una doppietta. Sfida vinta con merito da Mazzella e compagni, contro un avversario che lamentava diverse assenze. Dietro, vola la Panetteria Maremma, trascinata da bomber Siveri. I “fornai” hanno steso 8-1 il Granducato del Sasso con una prestazione praticamente perfetta. Decisivo Siveri, ma bravi anche Ferrara e Cianti, in gol due volte.

Ennesimo ko per l’Health Lab, oramai in crisi, sconfitto 4-2 da La Stecca e praticamente fuori dai giochi per i playoff. Corina e Cantalino stendono la formazione di Cannatella. Successo per La Macrilela, 6-3, contro il fanalino di coda Amatori Grosseto, grazie al duo Latina-Tammaro, micidiale per la difesa avversaria. Vittoria preziosa anche per il Ristorante Il Veliero che si rifà sotto alle prime posizioni contro un Panificio Arzilli che però ha venduto cara la pelle. La classifica: Veterani Sportivi 24, Panetteria Maremma 22, Ristorante Pizzeria La Macrilela 21, La Stecca, Finanzia e Friends 20, Ristorante Il Veliero 19, Health Lab 15, Panificio Arzilli, Granducato del Sasso 6, Amatori Grosseto 5.

Health Lab-La Stecca 2-4

HEALTH LAB: Agostini, Vattiata, Miliani, Barelli, Cannatella, Letteri, Gorelli, Fedolfi, Avino, Paterna, Brizzi.

LA STECCA: Lini, Biagetti, Cuneo, Sacchini, Foglia, Corina, Cantalino, Gallorini.

Reti: Miliani, Fedolfi; 2 Corina, 2 Cantalino.

Veterani Sportivi-Finanzia e Friends 3-6

VETERANI SPORTIVI: Chiti, Niccolai, Ottobrino, Nardi, Tinturini, Spampani, Savelli.

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Mazzella, Scipioni, Guazzini, Consonni, Rosi, Niccolini, Ferrante, Sciretta, Menato.

Reti: Nardi, Spampani, Ottobrino; 2 Consonni, 2 Sciretta, Ferrante, Mazzella.

Amatori Grosseto-Rist. Pizz. La Macrilela 3-6

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Khribech, Rabiti, Salvafondi, Gramazio, Bagnoli, Ferro, Guerra.

LA MACRILELA: Canu, Benincaso, Di Lorenzo, Latina, Pellegrino, Riso, Rotondo, Tammaro, Falcone.

Reti: 2 Khribech, Gramazio; 2 Latina, 2 Tammaro, Benincaso, Falcone.

Granducato del Sasso-Panetteria Maremma 1-8

GRANDUCATO DEL SASSO: Trilli, Bulku, Zenere, Becchi, Rossi, Blanchi, Calvari.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Allegro, Cipriani, Siveri, Gigli, Ferrara, Seggiani, Bartoli, Cianti, Paffetti.

Reti: Bulku; 3 Siveri, 2 Ferrara, 2 Cianti, Paffetti.

Ristorante Il Veliero-Panificio Arzilli 5-4

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Bonucci, Bruni, Nannini, Podestà, Wongher, Amaddii, Solari, Monaci.

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Lorenzini, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Stivaletti, Bruni, Parricchi, Frasconi.

Reti: 2 Wongher, Bruni, Amaddii, Monaci; Parricchi, Bruni, Narducci, Pastorelli.