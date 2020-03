Aguglia imperiale lunga due metri all’Argentario: raro trovarle sotto costa

PORTO SANTO STEFANO – Una bellissima Aguglia imperiale di circa due metri sta nuotando da questa mattina nello specchio d’acqua davanti alla piazza di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. L’animale è stato fotografato e filmato da tantissimi cittadini e in molti sono andati a vederlo.

Questo pesce un tempo si trovava perlopiù nelle acque meridionali, ma da un po’ di tempo è migrato verso nord. Preferisce però il mare aperto, ed è raro vederlo sotto costa.

l’associazione ambientalista La casa di Gioia precisa «È stata probabilmente portata dalle mareggiate di questi giorni, sperando che venga lasciata in pace e che sia libera di tornare in mare aperto». Il timore dell’associazione è che qualcuno pensi di pescarla. Anche per questo l’associazione ha mandato alcune persone a monitorare la situazione anche se «in area portuale non si può pescare senza autorizzazione».

Non è la prima volta che nel porto arriva un animale di questo genere: era già successo anche nel 2017, quando la pinna del pesce aveva preoccupato molti che avevano pensato ad una verdesca.