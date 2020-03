Weekend da applausi per le rose femminili della Gea: Under 14 avanti in Coppa

GROSSETO – Fine settimana d’oro per le formazioni femminili della Gea. La squadra di serie B ha fatto un passo avanti verso la salvezza, le Under 14 hanno proseguito la loro marcia vincente in Coppa Toscana, battendo nettamente (74-34) la capolista P.F. Pisa e affiancandola a quota sei punti. Le ragazzine allenate da Luca Faragli hanno ingranato subito la quarta e hanno chiuso il primo quarto avanti di ben diciannove punti, con 27 punti a referto. Landi e compagni hanno raggiunto trentadue punti di margine già all’intervallo. Le terribili biancorosse, trascinate da Clara Nunziatini (venti punti, con tre triple), ben spalleggiata da De Michele, Faragli, Scalora e Panella, hanno continuato a maramaldeggiare vincendo anche gli ultimi due tempini, concludendo con quaranta punti di margine, sicuramente insperati alla vigilia. E questo la dice lunga sulla cresciuta di un gruppo che punta a rimanere protagonista in questa seconda parte della stagione.



Under 14, Gea Grosseto-P.F. Pisa 74-34

GEA GROSSETO: Emma Camarri 2, Panella 9, Scalora 9, Merlini, Landi 7, Nunziatini 20, De Michele 12, Dos Santos 2, Dottorini, Diddi, Parrini, Faragli 13. All. Luca Faragli.

P.F. PISA: Carboni 2, Sorrentino 3, Rizza 2, Ghimenti 8, Ortolan, G. Angori 17, C. Angori, Meini, Megliola 2.

ARBITRO: Mario Faisal.

PARZIALI: 27-8, 45-13; 64-25.