Vivaio biancorosso: Allievi vincenti di misura, manita dei Giovanissimi A

GROSSETO – Tutti positivi i risultati delle sfide del settore giovanile del Grifone, dopo il pareggio esterno degli Juniores nazionali contro il Follonica Gavorrano. Nel derby con la Nuova Grosseto ritorno alla vittoria per gli Allievi regionali di mister Consonni, per la prima volta nel nuovo impianto di Roselle. Gara condizionata dal forte vento; dopo vari combattimenti a centrocampo, al 26′ prima occasione sugli sviluppi di un corner con mischia in area e conclusioni prima di Valente e poi di De Michele, entrambe respinte, fino al tiro di Cargiolli che sfiora il palo. Al 34’ legno di Columbu dopo un’azione in velocità. Nella ripresa grifoni ancora vicini al gol con Lucattini, Cristinzio (per loro anche una traversa) e ancora Columbu. Annullato un gol su punizione per il Barbanella per fallo su Comi. Regolare invece dopo la mezz’ora il tocco di Columbu su cross di Cristinzio. Finale combattuto, ma il risultato non cambia. Il Grosseto mantiene così il quinto posto in classifica, vitale per la Toscana.

US GROSSETO: Comi, Angiolini, Mema, Cerulli, De Michele, Testa, Cargiolli, Lucattini, Valente, Filippi, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Mascelloni, Franceschini, Falconi, Bruni, Stefi, Trombini, Speroni. All. Consonni.

NUOVA GROSSETO: Trinchini, Marzocchi, Velay, Moroni, Rosati, Maiorana, Pisani, Berti, Rossi, Rotondo, Cavallo. All. Vallefuoco

MARCATORI: 34’ st Columbu.

Di nuovo a braccia alzate i Giovanissimi provinciali del Grosseto, che superano l’Albinia con un 5-1 corsaro. Risultato sbloccato al quarto d’ora con Tenci, autore poi di una doppietta, cui seguono gli acuti nel primo tempo di Veglianti e nel secondo dei nuovi entrati Arrigucci e Mangia. Sullo 0-2, gol dei locali con Belletti.

ALBINIA: Uccelletti, Cinelli, Rosati, Cavallaro D., Pacchiarotti, Bonucci, Sabatini, Vettori, Belletti, Pennacchi, Parnisari. A disposizione: Emidi, Cavallaro A., Talenti, De Carolis, Solari, Bracci, Terramoccia. All. Pratesi.

GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi (27’ st Arrigucci), Zarone (10’ st Gamberi), Passalacqua, Bettoni, Presicci, Affabile (6’ st Mangia), Veglianti (6’ st Benetello), Solari (10’ st Turbanti), Tenci. All. Pieri.

MARCATORI: 14’ e 35’ st Tenci, 23’ Veglianti, 12’ st Belletti, 29’ st Arrigucci, 37’ st Mangia.

Finisce 2-2 il big match fra i Giovanissimi B del Grifone e il Venturina, che rimangono così appaiati in testa al girone. Partita piacevole con i biancorossi fortemente rimaneggiati dall’influenza ma tutt’altro che arrendevoli: al quarto d’ora vantaggio di Graffietti e alla mezz’ora raddoppio di Busetta con un tiro cross da trenta metri. Nella ripresa i locali rialzano la testa e grazie ad un pressing costante riaprono la gara al 18’ con Regoli su cross del nuovo entrato Maccherini. Livornesi ancora in attacco al 32’ quando arriva il definitivo pari di Borghesi, come nel match di andata.

VENTURINA: Pallini, Canessa, Carducci, Larini, Palandri, Cionini, Puliti, Di Gregorio, Regoli, Massini, Donofrio. A disposizione: Frullani, Bellini, Maccherini, Micheli, Borghesi.

GROSSETO: Conti, Busetta, Dani, Nardi, Manganelli, Picci, Fregoli, Generali, Bojinov, Giulianini, Graffietti. A disposizione: Saladin, Steri, Sabatini, Esposito, Allegro, Bindi. All. Picardi.

MARCATORI: 15’ Graffietti, 30’ Busetta, 18’ st Regoli, 32’ st Borghesi.