SCANSANO – Aggiornamento ore 19.19: Sta bene l’uomo rimasto intrappolato nella propria auto nel mezzo del guado delle Trasubbie. Si tratta di un uomo di 50 anni, straniero, residente nel Comune di Magliano in Toscana.

I Vigili sono riusciti a raggiungerlo e trarlo in salvo. Fortunatamente l’auto non è stata trascinata via dalla piena visto che a monte le piogge si sono ridotte (il Trasubbino nasce una decina di km a monte nella conca tra Vallerona e Santa Caterina, nel comune di Roccalbegna).

di 4 Galleria fotografica guado trasubbie







Considerato che ci sono volute due ore per portare a termine il salvataggio, poteva finire anche molto male se le acque fossero salite ancora. L’uomo, tra l’altro, compie oggi gli anni: un compleanno che non dimenticherà facilmente.

News ore 18.49: La persona all’interno dell’auto è stata raggiunta e tirata fuori in questo momento.

News ore 18.45: I Vigili del fuoco hanno teso un cavo da un lato all’altro con cui far scorrere in sicurezza il gommone con sopra i sommozzatori e raggiungere la vettura.

News ore 18.16: I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono entrati in acqua e stanno cercando di raggiungere l’auto.

News ore 18.08: In questo momento stanno entrando in acqua i sommozzatori. Il guidatore si trova ancora all’interno e sembra faccia dei segnali con la luce del cellulare.

News ore 17.51: C’è un’auto intrappolata in mezzo alle Trasubbie, con l’acqua attorno e una persona all’interno. Sembra che la vettura stesse attraversando il guado (tra Baccinello e Murci, siamo nel comune di Scansano) quando in pochi minuti l’acqua è cresciuta impedendo a chi si trovava all’interno di proseguire il percorso (come si vede nella foto sotto, scattata pochi minuti dopo la prima foto, e in cui l’acqua è già molto più alta).

All’interno della vettura c’è una persona che sta attendendo i soccorsi. I Vigili del fuoco stanno arrivando sul posto. Sul posto anche Carabinieri e Polizia municipale.

Notizia in aggiornamento