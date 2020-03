Totalmente isolati da una settimana. «Il telefono non funziona e i clienti non ci trovano»

ROCCALBEGNA – «Nonostante i reiterati solleciti di un celere intervento, ormai da una settimana la linea telefonica dello studio legale Riccardo Cavezzini di Roccalbegna è totalmente isolata, essendo precluso al titolare sia di effettuare che di ricevere chiamate» afferma lo stesso Cavezzini che ha «immediatamente segnalato il guasto, ma ad oggi nonostante le promesse di un celere intervento, alcun operatore di Telecom ha bussato alla porta dello Studio né si è recato presso la Centrale per risolvere il guasto».

«Il procrastinarsi del disservizio sta creando un gravissimo danno, anche d’immagine e di perdita di clientela allo studio legale Cavezzini, vista l’impossibilità di contattarci. Molti clienti si sono già lamentati per il disservizio, aggravato anche dal fatto che all’interno dello studio il segnale dell’utenza mobile è molto debole. Anche qualora il personale delle varie Cancellerie civili e penali dei Tribunali, delle Case Circondariali o comunque di qualsivoglia ufficio pubblico volesse mettersi in contatto con lo studio legale Cavezzini, gli sarebbe precluso».

Cavezzini ha presentato al Tribunale civile di Grosseto, ricorso con il quale ha richiesto «l’immediato intervento risolutivo da parte della compagnia telefonica, anticipando già la richiesta risarcitoria per i gravi danni patrimoniali, e non subiti. Purtroppo la zona amiatina è tristemente nota per disservizi di questo genere» conclude.