Scacchi, campionato provinciale: ecco i vincitori del torneo under 18

GROSSETO – Si è svolto il 1 marzo il Campionato Provinciale di scacchi riservato ai ragazzi under 18, valevole per le qualificazioni alla finale nazionale, presso la sede della Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto nel centro commerciale Aurelia Antica.

Ha vinto il torneo assoluto Giulio Bartoletti a punteggio pieno, con cinque vittorie su cinque turni, laureatosi anche campione provinciale della categoria Giovanissimi (under 12); gli altri campioni provinciali risultano essere il piccolo Riccardo Abbruzzese (addirittura 6 anni) per la categoria Piccoli Alfieri (under 8), Davide Dumitrica per i Pulcini (under 10) e Giacomo Galeazzi per gli Allievi (under 16).

Al torneo hanno partecipato anche ragazzi provenienti dai circoli di Cecina e Livorno.