Santa Fiora: rinviato a data da destinarsi lo spettacolo teatrale “Animalesse”

SANTA FIORA – La Fondazione Santa Fiora Cultura, organizzatrice della rassegna teatrale “Comironica”, ha preso la decisione di rinviare a data da definire lo spettacolo teatrale “Animalesse”, che era in programma giovedì 5 marzo, al teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora. È invece confermato lo spettacolo “Servizio in camera”, della compagnia “I Mattatori”, in programma domenica 15 marzo, alle 17.