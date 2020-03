Rappresentative, nuovo test amichevole per i Giovanissimi contro l’Invictasauro

GROSSETO – Dopo le prime due partite disputate contro i pari età di Livorno e Massa Carrara, nuovo test per le Rappresentative della Delegazione Provinciale della Figc presieduta da Agide Rossi, Giovanissimi 2006 ed Allievi 2004 nella manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Toscana della Figc e valida per il XXXII Trofeo Toscana e VIII Torneo Regionale Marco Orlandi. In vista del prossimo impegno di mercoledì 11 marzo contro le Rappresentative della Delegazione di Pisa che si giocherà a Grosseto, con campo da designare e valevole per il terzo turno, questa settimana i Giovanissimi 2006, affidati alle cure del selezionatore Lamberto Tognotti disputeranno una partita amichevole contro la formazione Giovanissimi “B 2006” professionisti allenata da Paolo Franceschelli, all’impianto sportivo dell’InvictaSauro in via Lago di Varano con inizio alle 15, mentre la Rappresentativa Allievi 2004 è ferma.



Questi sono i convocati dalla commissione tecnica, riguardante i Giovanissimi 2006, che si dovranno trovare sul suddetto impianto alle 14,00: Alessandro Frediani, Marco Giulianini, Matteo Picci, Matteo Steri e Filippo Dani (Grosseto 1912), Shptim Manollari, Lorenzo Vallone , Niccolò Foderi e Giacomo Miccoli (Follonica Gavorrano), Ludovico Mori, Gianmarco Giraudo, Nicholas Muscari e Andrea Salvadori (Roselle), Leonardo Caporali e Lorenzo Nasini (Nuova Grosseto Barbanella), Yari Angiolini (Virtus Maremma), Mattia Sorvillo (Massa Valpiana), Cesare Nesti (Manciano), Simone Bonucci, Davide Cavallaro e Gianluca Vettori (Albinia), Victor Borta (InvictaSauro).

Si ricorda che tutti i calciatori dovranno presentarsi munti di copia di certificazione medica non scaduta. Chi non in regola non potrà partecipare alle partita in programma. Il responsabile delle Rappresentative è il delegato provinciale Figc Agide Rossi, dirigenti accompagnatori Federico Rossini, Enrico Silli, massaggiatore Manrico Lucchetti, medico Claudio Pagliara, selezionatori Pietro Magro e Lamberto Tognotti. Il delegato provinciale Figc Agide Rossi ringrazia per la gentile ospitalità la società InvictaSauro.