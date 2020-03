Prima Divisione, la Gea ospita il Certaldo nella seconda sfida dei playoff

GROSSETO – Secondo impegno nei playoff di Prima divisione per la Gea Basketball Grosseto. I ragazzi allenati da Alessandro Goiorani ricevono domani martedì sera alle 21, al Palasport di via Austria, il Basket Certaldo, in una partita in grado di regalare un buon spettacolo agli appassionati. I biancorossi grossetani hanno recuperato anche Giacomo Neri e si presentano al salto a due con l’organico al completo, importante per fronteggiare quella che viene considerata dagli addetti ai lavori l’avversaria più pericolosa per Santolamazza e compagni, che hanno fatto l’esordio nella seconda fase con un netto successo sul parquet della Pallacanestro Elba (66-53).

Il Certaldo ha chiuso al secondo posto nel girone C della regular season, battendo una volta anche la regina Vicopisano. Nella prima giornata hanno perso in casa con Empoli (52-50). Gli altri risultati: Donoratico-Pallacanestro Colle 55-58, Pallacanestro Elba-Colle 58-51. Classifica: Grosseto, Elba*, Empoli e Colle 2*; Certaldo, Donoratico 0.

(*una gara in più).