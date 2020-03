Mostraci quel che sai fare e vinci i biglietti dello spettacolo Tilt: Desyree Kapxhius

FOLLONICA – Prosegue il nostro contest per vincere i biglietti dello spettacolo Tilt, l’evento con i migliori artisti e performer del Cirque du soleil. Oggi vi mostriamo il video girato dalla mamma di Desyree Kapxhius, 9 anni di Follonica mentre si esibisce nel cerchio aereo.

Lo spettacolo Tilt, considerato l’evento dell’anno, sarà messo in scena a Grosseto, al teatro Moderno, giovedì 2 aprile ore 21; venerdì 3 aprile ore 21; sabato 4 aprile ore 17,30 e 21. E’ presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia nata cinque anni fa a Cuneo, dalla passione e dall’intraprendenza del suo fondatore e guida, Gianpiero Garelli, insieme al figlio Alessandro, e che riunisce i migliori artisti del mondo provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque.

Come fare per partecipare e vincere i biglietti: inviaci un video al nostro canale whatsApp numero 334.5212000 con la tua esibizione. Canto, ballo, mimo, acrobazie, giocoleria, skateboard: dai sfogo alla tua fantasia e mettiti in gioco per vincere il circo più bello. Se sei minorenne il tuo video deve essere inviato da un genitore. Il video deve avere una durata massima di 30.