Esce di strada con l’auto: grave un ragazzo di 18 anni

BRACCAGNI – Incidente questa notte, intorno alle 23.40, a Braccagni (Grosseto): un ragazzo di anni 18 di Ribolla (Roccastrada), per cause ancora in fase di accertamenti, è uscito fuori strada nella dritta del Madonnino.

Il ragazzo è stato soccorso da automedica, sedato e portato all’elisuperificie dove pegaso lo ha trasportato alle Scotte in codice tre.