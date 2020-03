Coronavirus, negativi i test sui cittadini di Grosseto. Sindaco «Da stamani altre tre persone in quarantena»

GROSSETO – Sono tutti negativi i test sui nove cittadini messi in quarantena nei giorni scorsi in provincia di Grosseto. A comunicarlo il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il primo cittadino aggiunge: «Ci sono altri tre cittadini che sono stati messi in quarantena questa mattina e per cui sono state emesse tre ordinanze. Risulta che i tre hanno avuto contatto stretto con un caso probabile. Non vi sono al momento motivi di allarme né di preoccupazione, poiché la misura rientra nelle ordinarie procedure disposte dal Governo e recepite dalla Regione».

«Al momento a Grosseto non c’è, dunque, alcun caso positivo e la situazione è sotto totale controllo. Un particolare ringraziamento all’azienda Usl Toscana sud est». La quarantena, lo ricordiamo, è una scelta precauzionale che viene usata, non in caso di sintomi da Covid-19, ma in caso di contatto con persone che potrebbero aver contratto il virus. Chi è in quarantena, come è accaduto per i nove soggetti di cui parliamo sopra, è spesso totalmente sano.