Coronavirus, Berardi: «L’Unione europea intervenga per salvaguardare la nostra economia»

GROSSETO – “Ora che l’emergenza sanitaria inizia ad essere sotto controllo dai servizi sanitari nazionali è necessario intervenire su quella che rischia di essere un’emergenza ancora più pericolosa, quella economica”. A parlare, il senatore maremmano azzurro Roberto Berardi.

“Sono contento che Forza Italia si sia fatta portavoce ai piani più alti della mia proposta – prosegue -, avanzata settimane fa, di un Quantitative Easing apposito per supportare i Paesi, come l’Italia, che stanno affrontando una situazione che rischia di portare la loro economia al collasso. Le misure di sicurezza prese per garantire la salute pubblica dei cittadini e non solo, sono necessarie ma l’Italia non può essere lasciata sola a gestire un problema che non riguarda solo il nostro territorio”.

“In una sola settimana di emergenza da coronavirus i danni per i settori industriali e turistici sono incalcolabili – conclude Berardi -. E’ necessario che il Governo, per una volta, punti i piedi in Europa e pretenda un aiuto economico e finanziario dall’Unione”.