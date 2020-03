Atleti di ogni età nel primo torneo di kettlebell organizzato dalla Asd Raiders

FOLLONICA – Sabato 21 febbraio l’associazione sportiva Kettlebell Raiders, in collaborazione con la scuola media di Via Gorizia e con il Comune di Follonica ha organizzato il primo Campionato Regionale di Kettlebell Sport della regione. Nella palestra della scuola, perfettamente trasformata in un vero e proprio tempio degli sport di potenza dal presidente Giovanni Giorgi Barbieri e dai suoi collaboratori, si sono sfidati 30 atleti, sia uomini che donne provenienti da tutta la regione, nelle discipline classiche di slancio completo e biathlon e nelle discipline lunghe di mezza maratona slancio completo e strappo.



La manifestazione si è svolta all’insegna della sana competizione, del divertimento e dello stare insieme, valori che i Kettlebell Raiders hanno fatto propri. Sono saliti in pedana sia giovanissimi di 12 anni che atleti di 60 anni e questo forte spirito di gruppo ha raggiunto il culmine nelle divertenti ma agguerrite staffette miste finali. Hanno partecipato alla manifestazione anche alcuni atleti dall’associazione sportiva Asd Kettlebell Atletico Bologna, come banco di prova in vista dei prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno sabato 21 Marzo.

Il presidente Giorgi Barbieri si ritiene molto soddisfatto di come si è svolta la manifestazione e la sua associazione sportiva, oltre agli ottimi risultati agonistici, continua la promozione di questo sport ancora poco conosciuto, fatto di sani valori e praticabile a ogni età.