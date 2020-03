Artemare dona 4mila euro alla Croce Rossa per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica

PORTO SANTO STEFANO – Artemare Club, domenica 8 marzo, nella propria sede operativa nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano, consegnerà un assegno simbolico di 4mila euro ai rappresentanti della Croce rossa italiana della Costa d’Argento, che serviranno per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica. I fondi sono stati raccolti grazie alla generosità dei componenti delle famiglie Busetto, Giannico, Marrè, Lemme e Contarini in ricordo di Irene Giannico Busetto, figlia del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana negli anni 1987 – 1995.

L’ambulanza pediatrica sarà attrezzata per soccorrere neonati, bambini e mamme della vastissima provincia di Grosseto che in estate aumentano in maniera esponenziale e nella stagione estiva i pericoli del mare per grandi e piccoli sono numerosi, meduse, ricci di mare, coralli e piccole pietre, tracine, il rischio di annegamento e gli incidenti in barca.

La Croce rossa italiana Costa d’Argento, nata di recente dall’unificazione di quelle di Orbetello e dell’Argentario, ottimo esempio di fare “equipaggio”, ogni anno partecipa con il proprio personale alla sicurezza delle spiagge e si avvale nel caso di soccorsi in acqua degli operatori polivalenti di salvataggio – Opsa, un nucleo di soccorso inquadrato nei Soccorsi speciali della Croce rossa italiana, che è presente a Grosseto e grazie anche a quest’attività della Cri, sono in calo i casi trattati e gli infortuni nel territorio orbetellano, argentarino e all’isola di Giannutri.

Il simbolico assegno verrà consegnato ai rappresentanti della Cri Costa d’Argento domenica pomeriggio 8 marzo a Artemare Club durante l’evento Donne di mare dal comandante Daniele Busetto timoniere dellaAssociazione, che rivolgerà un ulteriore forte appello alle tante associazioni impegnate per la comunità e il territorio e alle imprese presenti in Costa d’Argento ad aiutare la Croce Rossa della Costa d’Argento per procedere in tempi brevi all’acquisto dell’ambulanza pediatrica.

Per chi volesse fare una donazione, lo può fare tramite bonifico alla Croce Rossa – IBAN: IT19F 08851 72322 0000 002021 29 – Causale: ambulanza pediatrica, perché mamme e bambini hanno la priorità su tutto.