Prova di carattere delle ragazze della Gea, ritorno al successo contro il Perugia

GROSSETO – Straordinaria prova di carattere della Gea Basket Grosseto che torna alla vittoria nel campionato di serie B femminile, piegando la Sisal Perugia (48-44). Le ragazze di Luca Faragli hanno finalmente interpretato nel migliore dei modi le indicazioni del coach grossetano, giocando con il coltello tra i denti su ogni pallone. Le biancorosse sono state avanti per tutta la partita, arrivandoi ad avere anche undici punti di vantaggio, ma facendo più volte i conti con il tentativo di rimonta delle umbre. Trascinate da Elena Furi, che ha chiuso con il bel bottino di 26 punti, le geine sono state straordinarie per 40′: ottima la prova offensiva di Maddalena Masini, mentre Angela Sposato ha fatto la differenza in difesa. Senza contare che Grosseto ha dovuto fare i conti con la pivot Amendolea.



“Finalmente ho visto la squadra che voglio – esulta il coach Faragli – Le mie atlete si sono buttare su ogni palla e alternando una difesa 2-3 e a uomo siamo riuscite a tenere la testa avanti, rintuzzando anche il pressing finale del Perugia. Vorrei sottolineare che siamo riusciti a far segnare solo 44 punti ad un’avversaria che ha fatto un bel salto in classifica nelle ultime settimane”.

In attesa del recupero della gara di Pegli, rinviata, la Gea ha scavalcato il Papini La Spezia a dieci punti. Ma soprattutto ha dimostrato di volere lottare fino all’ultima sirena per conquistare la salvezza.

Gea Grosseto-Sisal Perugia 48-44

GEA GROSSETO: Masini 12, Furi 26, Simonelli, Giulia Camarri, Tamberi, Chiara Camarri, Bellocchio 6, Sposato 6. Benedetti, Di Stano. All. Luca Faragli.

PERUGIA: Riccioni, Gatti 4, Ricci, Cara 2, Cardinali 10, Zarreta 9, Cernicchi, Aquilardi 3, Sartor 7, Zucchini 3, Manganello 5, Vescovi 1. All. Poeti.

ARBITRI: Gianmatteo Sposito e Tommaso Sgherri di Livorno.

PARZIALI: 10-8, 27-23; 36-28.