Grosseto schiacciasassi: Galligani e Boccardi sbriciolano lo Scandicci

GROSSETO – Un abbraccio di gruppo quello sotto la Nord, con lacrime e gioia per una squadra che continua a sfornare miracoli come niente fosse. Dura poco più di un tempo il muro azzurro dello Scandicci, prima di essere disinnescato dal gol dell’imprendibile Galligani e dal definitivo sigillo di Boccardi.

Foto di Paolo Orlando

Senza Moscati, il Grosseto si presenta in campo con Barosi tra i pali, Ciolli e Gorelli centrali con Polidori a destra e Milani a sinistra. A centrocampo Fratini, Sersanti e Cretella, con Giunta dietro a Boccardi e Galligani. Prima dell’inizio tutti in piedi, mentre capitan Ciolli deposita due mazzi di fiori sotto la Nord, ad applaudire per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Viviana e Francesca. Alto l’incitamento dalla Curva, forte anche della presenza dei tifosi inglesi arrivati ieri per l’occasione.

Partita difficile, con lo Scandicci che si fa vedere dopo dieci minuti su punizione: bravo Barosi a deviare in angolo. Risponde Cretella al 16’, dopo una ripartenza di Milani, con un tiro da fuori area che si perde sopra la traversa. Al 17’ incredibile carambola in area di rigore: dopo un batti e ribatti capita a Cretella il pallone buono, praticamente dagli undici metri, ma il suo siluro sbatte contro la traversa, tocca la linea e ritorna in area. Sugli sviluppi dell’azione il pallone danza pericolosamente davanti a Timperanza ma nessuno riesce a dare la stoccata giusta per ribadirlo in rete. Il Grosseto attacca a testa bassa chiudendo lo Scandicci alle corde e al 20’ è Polidori, con un siluro da fuori, a sfiorare di pochissimo il vantaggio, tra gli applausi convinti del pubblico. Al 26’ sale in cattedra Barosi: Ferretti entra in area da solo e cerca il tiro ma Barosi impeccabile respinge e salva il Grifone. Al 28’ è Cretella a trovare da quaranta metri Boccardi che di testa, nell’area piccola, tocca sul secondo palo facendo uscire di poco il pallone. Grosseto ancora sfortunatissimo dopo la prodezza di Galligani, che scompare e riappare in area, cercando il secondo palo dove Boccardi a botta sicura trova ancora una volta il muraglione azzurro che respinge e concede a Gorelli un’altra occasione, anche questa chiusa dalla sfortuna e dal muro ospite. Al 43’ ancora tiro da fuori, questa volta da parte di Giunta, che sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore azzurro.

Nella ripresa ricomincia l’assalto biancorosso al fortino dello Scandicci, che non molla e si chiude a riccio. Al quarto d’ora della ripresa Ciolli chiude un pericolosissimo contropiede di Poli, al limite dell’area. Al 21’ esplode finalmente lo Zecchini: il Grifone insiste e ci prova con Galligani che entra in area e da posizione defilata infila sul secondo palo Timperanza per l’esultanza liberatoria di tutto lo stadio. Alla mezz’ora gli ospiti provano a rialzare la testa ma a fare tutto è Galligani, che prima strappa palla in mezzo al campo e poi si lancia verso la porta, dribblando e calciando a fil di palo, e dando l’illusione del gol. Al 33’ Ciolli di testa, su calcio d’angolo, colpisce la traversa sfiorando il raddoppio. Al 40’ ancora tiro da fuori di Cretella, di poco a lato, accompagnato dagli applausi del pubblico. Al 47’ in contropiede Giani serve a Viligiardi l’occasione buona, ma il suo tiro davanti porta viene rimpallato da un avversario, ma c’è ancora tempo per un’ultima grande occasione di Pippo Boccardi che in contropiede salta Timperanza e deposita in rete per il 2-0 finale che lascia il Grosseto in cima alla classifica con due punti di vantaggio sul Monterosi.

Us Grosseto-Scandicci 2-0 (0-0)

GROSSETO: Barosi, Polidori (33’ st Raimo), Ciolli, Gorelli, Milani (20’ st Sabatini N.), Fratini (39’ st Ravanelli), Sersanti, Cretella, Giunta (16’ st Viligiardi), Boccardi, Galligani (35’ st Giani). A disposizione: Nunziatini, Sabatini L., Pierangioli, Villani. All. Ferioli.

SCANDICCI: Timperanza, Zaccagnini, Frascatore, Guidelli (10’ st Borgarello), Colombini, Manganelli, Poli, Sinisgallo, Ferretti, Bianchi, De Marco. A disposizione: Bruni, Francalanci, Vinci, Nieri, Segantini, Pecci, Saccà, Saccardi. All. Gori.

ARBITRO: William Villa della sezione di Rimini (Ionut Eusebiu Nechita di Lecco, Simone Asciamprener Rainieri di Milano).

RETI: 21’ st Galligani, 48’ st Boccardi.

NOTE: Spettatori 1.300 di cui 583 abbonamenti. Recupero 3’- 3’