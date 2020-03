Cp Alice sconfitto dal Siena, successo in rimonta dell’Hc Castiglione col Follonica B

SIENA – Non basta un’altra buona prestazione al Circolo Pattinatori Alice per muovere la classifica nella sesta uscita stagionale nel campionato di serie B, sulla pista del Siena Hockey. i ragazzi di Alessandro Brizzi, dopo un inizio promettente, con il centro di Bianchi (il sesto stagionale) che ha permesso di pareggiare la rete iniziare di Nerozzi, ha compromesso la gara nel giro di due minuti e mezzo, nel corso del quale la doppietta di Nerozzi e la segnatura dell’allenatore-giocatore Achilli hanno fatto volare i senesi sul 4-1, prima del gol di Achilli che ha mandato le due squadre negli spogliatoi sul 5-1. Al 5′ della ripresa è arrivato il sesto sigillo locale per mano di Lorenzini. Per venti minuti le due squadre si sono fronteggiate senza riuscire ad andare a segno. Alice ha messo in mostra buone azioni, ma la difesa del Siena ha tenuto molto bene.

Siena Hockey-Cp Grosseto Alice 6-1

SIENA: Sassetti, Mariotti; Lorenzini, Achilli, Rossi, Paglicci, Lazzeri, Nerozzi, Bigliazzi, Boraccelli. All. Michele Achilli.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Burroni, Bardini, De Virgilio, Rosati, Bianchi, Filippeschi.

ARBITRO: Alessandro Capparelli.

RETI: nel p.t. 5’12 Nerozzi, 6’24 Bianchi, 10’06 Nerozzi, 12′ Nerozzi, 12’36 Achilli, 20’08 Achilli; nel s.t. 5’07 Lorenzini.

Soffre più del dovuto l’Hc Castiglione contro un coriaceo Follonica B: in rimonta i biancocelesti la spuntano per 6-4. Il Follonica di Fabio Bellan, ben sorretto dai veterani Salvadori (poker di gol) e Matassi, lotta a lungo, ma alla fine deve arrendersi alla vivacità dei giovani di casa, con il Castiglione che prosegue la rincorsa al vertice del girone E2 di serie B. Come nelle ultime uscite la giovanissima squadra di Raffaele Biancucci ha palesato una condizione non ottimale: i ragazzi stanno accusando la stanchezza, soprattutto mentale a causa del doppio impegno (serie B e under 19) che portano avanti contemporaneamente dal mese di novembre.

Questo è apparso evidente nel primo tempo, completamente sbagliato da parte dei biancocelesti nel quale il duo Salvadori-Matassi ha spadroneggiano per lunghi tratti abbassando il ritmo a proprio piacimento e mettendo sotto scacco le bocche di fuoco avversarie, con una zona catenaccio contro la quale il Castiglione si è infranto regolarmente. Dopo cinque minuti apre le danze Riccardo Salvadori, solito mattatore su una pista che conosce bene, con un tiro dalla distanza. Il Follonica è padrone del campo e il ritmo basso manda fuori giri i giovani castiglionesi. Il pari al 15esimo: Lorenzo Biancucci va alla deviazione volante e batte Fillini, ma è solo un fuoco di paglia. Salvadori si scatena e con una doppietta nel finale manda sul 3-1 per il Follonica le squadre al riposo. Nell’intervallo coach Biancucci si fa sentire perché la ripresa è tutta un’altra musica: i biancocelesti alzano la difesa e il ritmo di gioco. Monatuti e compagni prendono le redini del match e dopo otto minuti Cabiddu segna su rigore. Salvadori, dopo aver rubato la pallina a Cabiddu, forse commettendo fallo, s’invola per il 4-2 ma l’inerzia della partita è ormai cambiata.

Sempre Cabiddu da la scossa con il 4-3 poco dopo metà tempo. Sul blù a Matassi, Lorenzo Biancucci ha l’occasione di pareggiare dal dischetto lungo: spiazza Fillini ma colpisce in pieno la traversa e i biancocelesti non sfruttano la superiorità numerica. Il pareggio è nell’aria e arriva a cinque minuti dalla fine con Andrea Montauti con un tiro da fuori maldestramente deviato da un difensore azzurro. A questo punto la gara è in mano castiglionese, e passano solo 40 secondi quando il solito Cabiddu porta per la prima volta in vantaggio i suoi. Il Castiglione gestisce e nel finale allunga ancora con Montauti per il 6-4 finale.

Con questa vittoria i biancocelesti, con 13 punti restano in scia delle battistrada Siena (16, ma una partita in più) e Follonica A (15). Oltre alla vittoria lo staff castiglionese ha festeggiato anche la convocazione di ben sei atleti al raduno delle nazionali under 17/19 che si svolgerà proprio al Casa Mora i prossimi 10 e 11 marzo. Agli ordini del Commissario Tecnico Massimo Mariotti ci saranno Donnini, Biasetti, Montauti, Cabiddu, Biancucci e Maldini.

HC CASTIGLIONE: Donnini; Biasetti, Montauti, L.Perfetti, Cabiddu, Guarguaglini, Biancucci, E.Perfetti, Maldini. All. Raffaele Biancucci.

FOLLONICA B: Fillini; Ricceri, Pocci, Salvadori, J.Mariotti, Matassi, Niccolai, E.Mariotti, Rondelli. All. Fabio Bellan. ARBITRO: Donato Minonne di Viareggio. RETI: pt (1-3) 4’20 Salvadori (F), 14’46 Biancucci (C), 19’49 e 23’48 Salvadori (F); st 7’17 rig. Cabiddu (C), 10′ Salvadori (F), 13’34 e 19’48 Cabiddu (C), 19’15 e 20’17 Montauti (C).