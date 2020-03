Coronavirus: 1577 contagi, 34 morti, 83 guariti. In Toscana 12 casi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus. Nella consueta conferenza stampa delle 18 Angelo Borrelli, capo della protezione civile ha diffuso questi dati: i contagi sfondano quota 1500; in totale sono 1577; i morti sono 34, mentre le persone guarite sono 83.

In Toscana i casi positivi al tampone sono 12. Nessuno di questi riguarda la provincia di Grosseto dove ad oggi non esiste nessun caso. Nella nostra regione rimangono in isolamento domiciliare, cioè in sostanza in quarantena a casa, più di 900 persone.

Coronavirus e social: accordo per una corretta informazione – «In queste ore non facili è importante la corretta informazione. Google, con le sue ricerche, e YouTube, con i suoi video, possono far emergere notizie affidabili. Per questo è utile l’accordo fatto con il Ministero della Salute: ora le due piattaforme indirizzeranno verso il nostro sito tutti gli utenti che cercheranno notizie sul nuovo coronavirus». Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza.

È già disponibile, infatti, in cima ai risultati di YouTube per ricerche correlate al coronavirus e in corrispondenza di video rilevanti, un pannello informativo in italiano che indirizzerà i visitatori alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). Il pannello informativo è visibile per gli utenti che hanno impostato l’Italiano come lingua sulla piattaforma.