VIAREGGIO – Prova oltre le aspettative per i bambini e ragazzi del Karate Team Tana delle Tigri al trofeo Coppa Carnevale di Viareggio. I dodici giovani atleti della Costa D’Argento si sono distinti nelle varie prove, arrivando quasi tutti a medaglia, nonostante il livello discreto degli oltre 510 iscritti di 45 società, portando la società ai primi posti poco sotto il podio dominato da società con moltissimi iscritti.

Alla primissima gara il piccolo Moreno Solari (5 anni) vince l’emozione ed arriva vicino al podio in tutte e tre le discipline con due quinti posti ed un sesto, in una categoria di 37 atleti.



Il fratello più grande, Angelo, anche lui in una categoria affollata con oltre 40 atleti, ed alla prima gara, ottiene un sesto, un settimo ed un nono piazzamento, mostrando i grandi miglioramenti ottenuti nell’ultimo periodo.

I gemelli Geres, Alex e Leon, confermano le loro performance anche in questa occasione con Alex argento nella prova tecnica e Leon Oro nel percorso a tempo contro 37 coetanei.

Daniel Bereza penalizzato dai punteggi per aver iniziato la specialità kata, arrivando quinto, nonostante un’ottima prestazione, si rifà nella prova tecnica arrivando terzo e facendo suo il bronzo.

I gemelli Russo dominano la categoria della prova tecnica con Matteo oro e Tommaso argento, con buone prove nel kata e nel percorso.

di 8 Galleria fotografica Karate, successo dei giovani di Tana delle Tigri in Coppa Carnevale











Gli agonisti iscritti solo nel kata si sono piazzati tutti tra i migliori, con Denis Ursu penalizzato da un cambio di valutazioni in corsa chiesto dal giudice di sedia a gara iniziata che ha visto gli atleti successivi acquisire voti più alti, nonostante prestazioni discusse, e da primo con un certo margine lo ha visto scendere al quinto posto.

Domiziana Noferi arriva quinta ma con una buona prova.

Shantall Brancacho perde lo spareggio per il terzo e quarto posto.

A poco più di venti giorni dal rientro per infortunio che l’ha tenuta fuori per un anno e mezzo, Arianna Pellegrino passa le qualificazioni con il secondo punteggio, alle finali arriva seconda con un argento meritatissimo ma non certo pronosticato e per questo ancora più saporito.

Filippo Della Monaca bravissimo nel kumite, questa volta si supera nel Kata passando le qualificazioni con il miglior punteggio, che ripete in finale con un kata che rasenta la perfezione e va a prendersi l’oro sul gradino più alto del podio.



Ottimi risultati arrivano dal Kata Team, squadre con tre atleti.

Con Daniel Bereza, Tommaso e Matteo Russo, tutti 2010, bronzo contro 14 squadre.

I 2007 Domiziana Noferi, Shantall Brancacho e Denis Ursu portano via l’argento dietro una fortissima squadra.

Arianna Pellegrino, Shantall Brancacho, Filippo della Monaca danno vita ad una prestazione spettacolare premiata col gradino più alto: oro meritato.

Giornata positiva per i giovani maremmani, con nessuno della società che si aspettava per numero e qualità dei risultati specialmente contro società specializzate nel kata.

I coach Tamara Calchetti, Giovanni Russo ed il maestro Nevio Sabatini, ma soprattutto i genitori sono rimasti stupefatti dai risultati sportivi, dal clima di allegria e socializzazione che si è respirato durante la gara, per una giornata chiusa sul lungomare viareggino dove hanno sfilato i carri di Carnevale e le maschere.