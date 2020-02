Una rete per parte, gli Juniores del Grosseto e del Follonica Gavorrano si annullano sul pari

FOLLONICA – Finisce di nuovo in parità ma con una rete per parte fra gli Juniores nazionali del Grosseto e i coetanei del Follonica Gavorrano. Al Nicoletti di Follonica, torellini con alcuni assenti, al completo i biancorossoblù. Primo tempo di marca ospite, più equilibrata la ripresa. Al 6′ la punizione di Bojinov, con Pizzuto che manda di poco a lato, è il preludio al vantaggio ospite con Sabatini servito da Cerretti. I ragazzi di mister Angeli si fanno insidiosi al 27’ con punizione di Bojinov con Castellazzi che riceve ma manda a lato mentre poco dopo un tiro di Bijonov, da una ripartenza di Yildiran, è deviato in angolo. Al 40’ Sabatini dalla sinistra crossa sul fondo ma a centro area né Bojinov né Yildiran riescono a sfruttare l’occasione.

Nella ripresa i ruoli si scambiano e i locali attaccano di più soprattutto da palle inattive. Due le occasioni di Xhafa all’8′ e al quarto d’ora, mentre al 17′ Pizzuto costringe Mileo alla deviazione. Il numero uno grossetano si supera pochi minuti dopo mandando sul palo un’altra punizione insidiosa. Al 29’ pareggio dei locali con batti e ribatti fra Xhafa e Mileo: l’attaccante trova il tocco dell’1-1 ma l’estremo difensore ospite riceve un colpo di dubbia regolarità. Al 38’ brividi per un retropassaggio dei maremmani con Xhafa che si ritrova la sfera e va al tiro, senza successo. Subito dopo chance per Yildiram che però in area aggancia male la sfera. Al 41’ occasione per Riitano che subisce un fallo non sanzionato dal direttore di gara.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Giustarini, Molia, Mordini, Curcio, Ferrante, Consonni, Barlettai, Costanzo, Xhafa, Cordovani. A disposizione: Mazzi, Manollari, Cavallini, Righini, Pacchini, Carrella, Rubegni, Yanga, Mistretta. All. Biagetti.

GROSSETO: Mileo, Chelini, Castellazzi, Sabatini, Pizzuto, Sacchini, Riitano, Cerretti, Bojinov, Rosi, Yildiran. A disposizione: Bocchi, Fattoi, Pineschi, Fregoli, Marraccini, Columbu, Pratesi, Meacci. All. Angeli.

MARCATORI: 8’ Sabatini, 29’ st Xhafa.