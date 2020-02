Taccuino elettorale: ecco gli appuntamenti per il ballottaggio di Follonica

FOLLONICA – Torna il taccuino elettorale in vista dell’appuntamento con le urne per il ballottaggio di domenica 15 marzo 2020, uno spazio che il nostro quotidiano dedica al calendario delle iniziative dei candidati.

LUNEDI’ 2 MARZO

Andrea Benini – Lunedì 2 marzo, alle ore 17, al Bar Ramazzotti di viale Italia 220, Andrea Benini incontrerà i cittadini residenti del quartiere Pratoranieri per un confronto sui progetti in corso e le idee future.

“Avremo modo anche di parlare dei lavori in corso che abbiamo avviato nell’ultimo mandato – spiega Benini – come, ad esempio, il rifacimento delle barriere anti erosione per la duna o la sostituzione del manto stradale colorato di viale Italia, per un investimento di circa 350mila euro. Per quanto riguarda quest’ultimo, in accordo con le attività commerciali della zona, che dovranno smontare i gazebo, gli interventi saranno realizzati nel mese di ottobre. L’incontro non sarà solo un’occasione per parlare di cosa abbiamo fatto per Follonica, ma anche per avere un parere e un confronto diretto con i cittadini che questo quartiere lo vivono quotidianamente, e che possono aiutarci a migliorare sempre di più la città”.

Intanto sono in corso i preparativi per la cena in sostegno del candidato sindaco di centrosinistra in programma venerdì 5 marzo al Camping Il Veliero di Follonica.