Si riunisce il Consiglio comunale: ecco gli argomenti discussi

CASTEL DEL PIANO – “Ieri sera, venerdì 29 febbraio, si è tenuto il consiglio comunale. Durante le comunicazioni, il sindaco ha anticipato che il 10 maggio sarà una data importante per Castel del Piano. Il 10 maggio, infatti, verranno dedicate alcune aree e luoghi del paese a concittadini che hanno contribuito allo sviluppo del nostro Comune”. A parlare Luca Salvadori, capogruppo di maggioranza.

“Inoltre – continua -, anche grazie a un’intesa con l’opposizione, si addiverrà a un atto congiunto che potrà essere di stimolo per attivare aiuti al settore sportivo-ricettizio della nostra montagna a seguito della disastrosa stagione invernale”.

“Due i punti all’ordine del giorno nel consiglio di ieri – spiega Salvadori -. Il primo riguardava l’affidamento della riscossione coattiva all’Agenzia delle entrate-riscossione, ulteriore passo dopo l’uscita del Comune dalla gestione associata del servizio tributi. Come ha spiegato, in maniera eccellente, il vicesindaco Luciano Giglioni, questo ci permetterà di avere un servizio più efficiente, incisivo e anche con risparmi economici sia per il Comune sia per i debitori. L’altro punto riguardava l’approvazione per le tariffe provvisorie tari per l’anno 2020, sulla base del nuovo sistema tariffario nazionali”.

“Come spiegato dall’assessore Renzo Rossi, per le prime due rate nulla muterà rispetto al 2019, mentre possibili variazioni saranno possibili per la terza rata – prosegue -. A oggi è impossibile fare previsioni, il pef inviatoci dall’Alto sulla base delle nostre ottimizzazioni vede un risparmio dell’11%. Bisognerà aspettare cosa succede a livello generale nell’area e come verranno distribuite le eventuali spese aggiuntive. L’augurio è di vedere una diminuzione, noi la nostra parte la stiamo facendo”.

“Entrambi i punti sono stati votati all’unanimità – conclude Salvadori – e questo ci dà grande soddisfazione. E’ un segno di riconoscimento della bontà del nostro operato in queste materie così complesse, ma che hanno allo stesso tempo riflessi attuali e concreti su tutti i cittadini”.